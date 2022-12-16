عمّان 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 0.33%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2497.4 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغ 14.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 24.1 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 18.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 11561 صفقة.// انتهى //19:25ت م0078