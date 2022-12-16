تبوك 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير إدارة مرور المنطقة العميد علي بن مهذل القحطاني في وفاة شقيقه رحمه الله.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب العميد القحطاني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //19:26ت م0079