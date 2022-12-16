واشنطن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسرحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، باستراتيجية الأمن القومي الجديدة ، واستراتيجية الدفاع الوطني ، وبرنامج تعزيز الدفاع لليابان، والتي تم الإعلان عنها في 16 ديسمبر.وأوضح بلينكن، في بيان اليوم، أن الوثائق اليابانية الجديدة، تعيد تشكيل قدرة التحالف الأمريكي الياباني على تعزيز السلام ، وحماية النظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي، والهادئ ، وحول العالم.وأثنى على التزام اليابان بتحديث التحالف المشترك بين البلدين ، من خلال زيادة الاستثمار في تعزيز الأدوار ، والبعثات والقدرات ، والتعاون الدفاعي الوثيق مع الولايات المتحدة ، وغيرها من الحلفاء والشركاء، على النحو المبين في هذه الوثائق الجديدة.// انتهى //19:26ت م0080