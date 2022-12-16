طرابلس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسالتقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم، بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعمل على وضع آلية لتوزيع الموارد المالية بشكل شفاف وعادل ،إضافة إلى مناقشة الملف الأمني، ودعم مسار لجنة ( 5+5 )، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب .// انتهى //19:32ت م0081