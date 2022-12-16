الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساختارت الفارسة السعودية فنون الحميدان الفرس "أندر لاين" الذي شاركت فيه بالنسخة الأولى من بطولة "قفز السعودية" عام 2021م ليكون معها أيضاً في النسخة الثانية، مرجعة ذلك لخبرته ولتفاؤلها لتكرار نجاحتهما في مقر "قفز السعودية" للعام الثاني على التوالي.وأصبحت الفارسة صاحبت الـ21 عاما، أول فارسة سعودية تتوج بأحد مراكز أشواط البطولة، حيث حققت المركز الثالث في شوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، خلف مواطنيها الفارس ناصر البقمي، والفارس مشعل الحربي، وبـ 1.7 ثانية عن صاحب المركز الأول.وقالت الحميدان: "إن الحلم الذي يراودني دائماً هو تمثيل وطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وسأحقق هذا الحلم وسأكون فارسة سعودية أولمبية، وبإذن الله تكتمل بتحقيق منجز لوطني, ويقولون إن خبرة الجواد تساعد الفارس بنسبة 70%، وأنا أتفق مع هذه الرواية، فلم أحتج لأكثر من أسبوع للتأقلم مع الفرس "أندر لاين" في هذه النسخة والنسخة الماضية من البطولة".يذكر أن من أبرز إنجازات الفارسة فنون الحميدان، تحقيق المركز الثاني في دورة ألعاب السعودية 2022.// انتهى //19:46ت م0083