عرعر 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسنظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر - أمس- مبادرة "نثر البذور، والتشجير، في منتزة معلية الرعوي بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، إذْ تأتي هذه المبادرة ضمن حملة "السعودية الخضراء"، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.وتهدف الحملة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي للإسهام في أعمال التشجير، وتشجير عدد من مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية.// انتهى //21:05ت م0088