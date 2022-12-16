اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/5/22 هـ الموافق 2022/12/16 م واس
الرباط 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.59%، مسجلاً 11.049,64 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.69% ليستقر عند 891,37 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.84% مسجلاً 825,84 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 82 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 576 مليار درهم مغربي.
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21:08ت م
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