الرباط 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.59%، مسجلاً 11.049,64 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.69% ليستقر عند 891,37 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.84% مسجلاً 825,84 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 82 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 576 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:08ت م0089