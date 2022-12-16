الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسحققت المطية مناديب لمالكها سالم المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 6.07.867 خلال الشوط الـ15 في أول أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن النسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.وجاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: محمد المري بالمطية "لقى"، محمد العنزي بالمطية "النادر"، عائض اليامي بالمطية "نجوم"، سعيد المري بالمطية "شاهين"، صالح العذبة بالمطية "هيهات"، فيصل المري بالمطية "ارحبوا"، نايف الخالدي بالمطية "الغزيل"، محمد البقمي بالمطية "ملفت"، ناصر المري بالمطية "اذهبه"، سعيد المري بالمية "مصفوط"، رفيع الشمري بالمطية "جلموده"، عبد العزيز السهلي بالمطية "شاهين"، خلف الشمري بالمطية "غريبه"، عبدالله المري بالمطيه "مكرم"، بطشان اليامي بالمطية "تغرودة"، عبد الرحمن القحطاني "مرعبة"، وسعود المري بالمطية "ناصية".// انتهى //21:10ت م0090