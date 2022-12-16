واشنطن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في واشنطن اليوم نظيريه الأوغندي يوري موسيفيني، والكيني ويليام روتو، على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.وجرى -خلال اللقاء- بحث سبل دعم علاقات التعاون بين الصومال وكلٍّ من أوغندا وكينيا، إلى جانب التطرق إلى نجاح العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الصومالي للقضاء على العناصر الإرهابية في أقاليم جنوب ووسط البلاد.//انتهى//21:10ت م0091