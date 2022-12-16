القاهرة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق "بيراميدز" فوزاً ثميناً على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، بينما تكبد الإسماعيلي الخسارة الرابعة له بالدوري؛ ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة، تعادل حرس الحدود مع ضيفه المصري البورسعيدي سلبياً ليرفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد حرس الحدود ثلاث نقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن نادي الداخلية صاحب المركز الثامن عشر والأخير.//انتهى//21:11ت م0092