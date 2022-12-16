الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستغلَّب فريق النصر على مستضيفه الرائد بـ 4 - 1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي.سجل للنصر الهدف الأول اللاعب فينست أبو بكر عند الدقيقة 5+45، وأكمل زميله أندرسون تاليسكا رباعية فريقه بتسجيله ثلاثة أهداف عند الدقائق 61، 73، 89، فيما جاء هدف الرائد الوحيد عند الدقيقة 28 عن طريق اللاعب إلكسندرو ميتريتا.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما توقف رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ 11.//انتهى//21:14ت م0095