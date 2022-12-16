الرباط 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسانعقد اليوم بالعاصمة المغربية، الاجتماع 18 لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة "5 + 5 دفاع"، برئاسة المغرب، ومشاركة كل من فرنسا، وإيطاليا، ومالطا، وإسبانيا، والبرتغال، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس.وأوضح بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربي أن هذا الاجتماع شكّل مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة التعاون التي تم إنجازها في عام 2022م، وتسطير برنامج عمل المبادرة لعام 2023م، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها المراقبة البحرية، والأمن الجوي، وإدارة الكوارث، وتعزيز التعاون العملياتي البيئي، وتنظيم دورات تكوينية وتمارين مشتركة.وجدَّد المشاركون التأكيد على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى كقوات العمليات الخاصة، والأمن السيبراني، والطائرات المسيرة، ومكافحة الإرهاب، والبحث والإنقاذ، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة التلوث البحري، والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.//انتهى//21:19ت م0096