مقديشو 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسلقي 88 عنصراً إرهابياً مصرعهم خلال عملية عسكرية شنَّها الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة "جهي" بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب غربي البلاد.وأكد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن يوسف، أن هذه العملية المخططة أسفرت عن القضاء على 88 إرهابياً بينهم قيادات، معرباً عن امتنانه للسكان المحليين والأصدقاء الدوليين الذين أسهموا في إنجاح عمليات القضاء على المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.//انتهى//21:21ت م0098