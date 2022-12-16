إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساتفقت باكستان وفرنسا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الأمنية والدفاعية.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع للجنة الأمنية المشتركة بين باكستان وفرنسا الذي انعقد اليوم في باريس على مستوى الوفود، برئاسة وكيل وزارة الدفاع الباكستانية اللواء المتقاعد حمود الزمان خان، والأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي ستيفن بولين.وناقش الجانبان - خلال الاجتماع- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض سير العمل في الموضوعات التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال الاجتماع الدوري الأخير للجنة الذي عقد في إسلام آباد في عام 2019م.//انتهى//21:33ت م0100