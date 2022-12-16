لندن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسارتفع عدد وفيات الأطفال في بريطانيا جراء إصابتهم بعدوى المكورات العقدية إلى 19 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية، بتسجيل 16 فاة بعدوى المكورات العقدية في إنجلترا للأطفال دون سن الـ18 عاماً. وسجلت كذلك وفاة 3 أطفال آخرين في ويلز وإيرلندا الشمالية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب العدوى بين الأطفال إلى 19 حالة.وأدرجت السلطات البريطانية المضادات الحيوية الفعَّالة ضد العدوى العقدية من مجموعة A على قائمة الأدوية التي يحظر تصديرها إلى الخارج، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.//انتهى//21:53ت م0101