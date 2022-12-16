الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستشهد الصياهد مقر فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ انطلاقه مطلع الشهر الجاري، زيادة في عدد الزوار يوماً بعد آخر، وكذلك عدد زائري الحسابات الإلكترونية لنادي الإبل والوسم الخاص بالمهرجان، خصوصاً مع إطلاق المسابقات المتنوعة لمزاين الإبل وبدء منافسات سباقات الهجن والهجيج.ويشهد وسم مهرجان الملك عبدالعزيز للابل7 تفاعلاً كبيراً محققاً أرقاماً متنامية في عدد المتابعات، والمشاهدات، والإعجابات، وإعادة التغريد منذ مطلع ديسمبر الجاري، حيث حظت منصات النادي بأكثر من 60 مليون مشاهدة في الأيام الماضية، مع تفاعل الجماهير حضورياً ورقمياً مع مسابقات النادي المتنوعة بحماس وشغف كبيرين، إذ تجذب المنافسات أعداداً متزايدة من عشاق الإبل ومحبي رياضاتها المتنوعة.وأكد مدير المركز الإعلامي بالمهرجان فهد الصيعري أن تنوع الأنشطة في المهرجان أسهم في زيادة عدد الزوار الذين يقصدون المهرجان يومياً، مشيراً إلى أن الزوار يحضرون للمهرجان بشكل متعدد وهذا الأمر يزداد أسبوعياً، مضيفاً أن المهرجان جاهز لتقديم خدماته المتنوعة للإعلاميين، والقدرات البشرية والتجهيزات التقنية التي يملكها النادي من كفاءات إعلامية وبنية تحتية، مثل الإستديوهات الحديثة والمعدات الإلكترونية المتقدمة في القطاع التي أسهمت في تعزيز الرسالة النبيلة للمهرجان الدولي".وبيَّن أن معدل ساعات البث التلفزيوني المباشر يومياً للمركز الإعلامي تصل إلى 10 ساعات منذ بداية الأسبوع الجاري، كما يُعِدُّ المركز مواد صحفية متنوعة عن فعاليات المهرجان على مدار الساعة.وتابع الصيعري: "خصصنا فريقاً على مستوى عالٍ من الاحترافية؛ لتسهيل أداء مهام الإعلاميين الذين يعملون لمصلحة الصحف والمجلات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى تمكين المصورين الهواة من ممارسة هوايتهم وتطوير أدائهم ومساعدتهم على تأدية أعمالهم بأفضل صورة ممكنة، والمركز يحرص على التفاعل مع ملحوظات الجماهير، وتوصيلها إلى لجان المهرجان"، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تلك الملحوظات التي من شأنها تطوير الفعاليات.وأشار الصيعري إلى أن المتابعة المتنامية للمهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المسابقات المتعددة التي ينظمها المهرجان أسهمت في إضفاء أجواء تنافسية إيجابية في تلك المسابقات.// انتهى //22:07ت م0105