الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، منذر بن سيف البوسعيدي، الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بلقب شوط "جولتين" لفئة الخمس نجوم (ارتفاع 155 متر) الشوط المؤهل إلى كأس العالم في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني والأخير من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.ونجح الراجحي في خطف اللقب بعد أنهى الشوط بزمن 45.20 ثانية، وحل الفارس الياباني مايك كاواي ثانياً بزمن (47.63 ثانية)، وجاءت الفارسة الأردنية ميسم بشارات ثالثاً بزمن (55.65 ثانية).وخطف الفارس الإماراتي محمد الهاجري لقب الشوط الثاني لفئة الخمس نجوم السرعة "ضد الزمن" وبارتفاع 145 متراً، بعد أن أنهى الشوط بزمن 59.79 ثانية، وحل ثانياً الفارس مشاري الحربي (63.72 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس عبد الله الشربتلي (64.29 ثانية).وكان اليوم الثاني قد انطلق صباحاً بشوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، وظفر بالمركز الأول الفارس سلطان العازمي بعد أن قطع مسافته بزمن 34.26 ثانية، وحل ثانياً الفارس سالم بلحارث (34.34 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس البحريني سامي غزوان (34.35 ثانية).وفي الشوط الثاني "جولة وجولة تمايز" لفئة النجمة الواحدة، حقق اللقب الفارس عبد الله الشربتلي بعد أن قطع مسافته بزمن 34.24 ثانية، وحل ثانياً الفارس المصري محمد زيادة (37.38 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس كمال باحمدان بزمن (37.66 ثانية).// انتهى //22:34ت م0108