القدس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساعتقل جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم سبعة أطفال شمال مدينة جنين بالضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقلت سبعة أطفال قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة جنين، إضافة إلى ذلك اقتحام جيش الاحتلال لقرية تل غرب مدينة نابلس، وقامت بتفتيش المنازل والاعتداء على الفلسطينيين.في السياق ذاته، أصيب فلسطيني ونجله في اعتداء للمستوطنين عليهما في مدينة نابلس التي شهدت سلسة اعتداءات من المستوطنين على عدة قرى منها حوارة وبيتا وبيت دجن تخللها مهاجمة منازل ومركبات الفلسطينيين.// انتهى //22:59ت م0113