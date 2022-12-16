الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه الباطن بـ 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي.سجل للهلال الهدف الأول اللاعب جانغ هيون سو عند الدقيقة 48، وأضاف زميله أوديون إيغالو الهدف الثاني عند الدقيقة 79، وعند الدقيقة 92 سجل اللاعب كاريلو الهدف الثالث لفريقه، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عند الدقيقة 62 عن طريق اللاعب يوسف فواز.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الـ 16 والأخير.// انتهى //23:16ت م0114