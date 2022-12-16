الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسانطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان ورشة العمل الإقليمية للمجتمعات الصحية بحضور الأمير رعد بن زيد رئيس الأولمبياد الخاص الأردني، ومشاركة وفود من السعودية ، الإمارات ، لبنان ، موريتانيا والأردن وشارك عن بعد عبر تقنية الزووم وفود من مصر والمغرب وتستمر لمدة يومين .وأكدت مدير البرامج الصحية بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص ليلة الشناوي أن أهمية إقامة الورشة للبرامج الصحية تتمثل في التركيز على تأمين الحياة الصحية إلى لاعب الأولمبياد الخاص عبر تعريف المجتمعات على الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية و احتياجاتهم الصحية، والعمل على توفير وتحسين المتطلبات الصحية لهم ، وزيادة فرص حصولهم على الرعاية الصحية الجيدة و الموارد الصحية اللازمة، وتوسيع قاعدة اللاعبين الأصحاء مع المتابعة الصحية اللازمة، وجذب المؤسسات الصحية لدعم الجهود في توفير الرعاية الصحية اللازمة للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية عبر توفير الخدمات الصحية والفحوصات الطبية الدائمة والخدمات الصحية المستدامة.وتمحورت أعمال الورشة الإقليمية ومن خلال العديد من أوراق العمل والمحاضرات في التأكيد على ضرورة تأمين الرعاية الصحية الجدية والجيدة والمستدامة للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية من خلال دعم المؤسسات الصحية لبرنامج المجتمعات الصحية من خلال المعلومات الصحية، والمعاينات والفحوصات الطبية، ووضع ملامح الخطة الصحية لعام 2023.ويسعى برنامج المجتمعات الصحية للتركيز على أهمية تمتع لاعبي الأولمبياد الخاص بصحة جيدة تمكنهم من تحقيق الأفضل دائماً على جميع المستويات وتأمين فرصة متساوية لهم للحصول على رعاية صحية لازمة وهو نموذج عن البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص لمعالجة الفروقات الصحية الحادة اللي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية عن طريق إيجاد حلول محلية مشتركة فورية وطويلة الأمد، كما يعمل البرنامج ، على رفع مستوى نوعية الرعاية الصحية ونشر نوعية تحسين الرعاية الصحية و نشر والوقاية والتوعية من أجل تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة الفكرية.// انتهى //23:26ت م0115