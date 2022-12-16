الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسشارك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، مملكة البحرين فرحتها بيومها الوطني الحادي والخمسين.ووزعت إدارة المهرجان الأعلام والشارات تعبيرًا عن عمق أواصر الأخوة والتلاحم بين الشعبين السعودي والبحريني، وتأكيدًا على وحدة المصير والحال بين البلدين.وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قدرًا كبيرًا من التنسيق يصل إلى حدّ التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي.// انتهى //23:26ت م0116