الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسحقق الجواد كومشنر كنق، للمالك فيصل الجضعي كأس وزارة الحرس الوطني "فئة 3 محلية"، وذلك في الحفل الـ 71 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.وسلم الكأس للفائز صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.كما حقق الجواد "علم بلادي"، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز كأس وزارة العدل "فئة 3 محلية" على مسافة 1800م، وسلم الكأس للفائز وكيل وزارة العدل للخدمات المشتركة عبدالرحمن الخريف، في حين حقق الجواد "كالكوليشن" للمالك مشعل المطيري، كأس سعيد الماجد على مسافة 2000م، وسلم الكأس للفائز ماجد الماجد.وتضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الإحدى عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد بيجين لأبناء فيحان المنديل، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد متوكل، للمالك عبدالرحمنالمخضوب، الشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به الجواد جمران الخالدية، لإسطبلات الخالدية، الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد ليبريشن بوينت، للمالك سعد بن بدن، الشوط الخامس على مسافة 2000م فاز به الجواد للعز قادم، للمالك محمد ال حيدر، الشوط السادس على مسافة 2000م فاز به الجواد متسامح، لإسطبل العلوة، الشوط السابع على مسافة 2000م فاز به الجواد سيتشارتز، للمالك مشعل المطيري، الشوط الثامن على مسافة 1400م فاز به الجواد متباين، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الشوط التاسع على مسافة 2000م فاز به الجواد كالكوليشن، للمالك مشعل المطيري، الشوط العاشر على مسافة 1600م فاز به الجواد كومشنر كنق، للمالك فيصل الجضعي، الشوط الحادي عشر على مسافة 1800م فاز به الجواد علم بلادي، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.// انتهى //23:28ت م0117