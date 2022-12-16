القدس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال الغاشم غرب مدينة رام الله.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في بيتونيا غرب رام الله، وصفت جراحه ما بين المتوسطة والخطيرة.من جهة أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن نحو 49 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال الغاشم لمسيرات انطلقت اليوم في عدة مناطق في الضفة الغربية رفضاً للتغول الاستيطاني".// انتهى //23:30ت م0118