سياسي / إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الغاشم غرب رام الله
الجمعة 1444/5/22 هـ الموافق 2022/12/16 م واس
القدس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واس
أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص جيش الاحتلال الغاشم غرب مدينة رام الله.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في بيتونيا غرب رام الله، وصفت جراحه ما بين المتوسطة والخطيرة.
من جهة أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن نحو 49 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال الغاشم لمسيرات انطلقت اليوم في عدة مناطق في الضفة الغربية رفضاً للتغول الاستيطاني".
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