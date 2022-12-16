القاهرة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستغلب الفريق الزمالك على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف النادي الأهلي فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة السادسة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري.وفي منافسات الجولة ذاتها فقد فريق النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشوار بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل الايجابي أمام "فيوتشر" بهدف لكل منهما ليرفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //23:42ت م0119