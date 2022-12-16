جدة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسنظمت جامعة جدة بالمشاركة مع أمانة جدة مبادرة (سكرك في خطوتك), وذلك بهدف تثقيف المجتمع حول مرض السكري وأنواعه وسبل الوقاية منه.وشارك في تنظيم الفعالية, والتي أقيمت بواجهة روشن البحرية اليوم, أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة من موظفي وطلاب الجامعة, حيث قُدمت فقرات تفاعلية لكبار السن والأطفال بطرق مبسطة وعلمية للتأكيد بأهمية الرياضة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم وطريقة حقن الأنسولين لمرضى السكر وتوزيع المنشورات الرقمية.// انتهى //23:49ت م0121