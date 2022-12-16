الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسيحتفي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية يومي 18 و19 من شهر ديسمبر الجاري، بإقامة فعاليته الوطنية بالتعاون مع حي السفارات، وذلك في حديقة "غراسي بارك" في هذا الحي بمدينة الرياض، يستهدف خلالها العوائل، صغارًا وكبارًا، ويتيح الدخول للجميع، حيث تبدأ الفعالية من الرابعة عصرًا حتى العاشرة ليلًا كل يوم، وتتضمن الأنشطة المصاحبة فعاليات لغوية، إضافة إلى ركن "الموسيقى"، وركن "محطة الخط" يستعرض من خلالها خطاطٌ فن جماليات الخط العربي، عبر ب كتابة أسماء الزوار.وتتضمن الأنشطة أيضًا "جدارية"، هي استعراض ضوئي لحروف باللغة العربية، و"محطة المكتبة"، التي هي ركن لاستعراض 100 إصدار من إصدارات مركز الملك عبد الله للتخطيط والسياسات اللغوية، و"عروض الشارع"، حيث يُجسد عددا من الممثلين، من خلال العروض الحية، بعض الشخصيات الأدبية.يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد حددت يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للاحتفال باللغة العربية، حيث اختير لموضوع الاحتفال هذا العام 2022 عنوان "إسهام اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، لتأكيد الإسهامات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلًا عن مساهمتها في إنتاج المعارف وبناء الحضارات.وتستمر جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية خلال طَوال شهر ديسمبر الجاري، في الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك شراكتُه مع جامعة الملك عبد العزيز في "مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي: الهوية-التمكين- الأثر"، وعقدُ عدة ندوات علمية بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المعنية، إضافة إلى احتفاليته الرئيسة باليوم العالمي للغة العربية في مدينة نيويورك، في مقر منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "اللغة العربية في الأمم المتحدة: مسيرة 50 عامًا".// انتهى //23:54ت م0122