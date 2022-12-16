الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحقق لاعبو أخضر رفع الأثقال البارالمبي ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية في أول أيام بطولة فزاع الثانية عشر "كأس العالم".وحقق الرباع البارلمبي عدنان سعيد ذهبيه مجموعه الشباب وفضية الشباب وفضية المجموع العام، فيما حقق الرباع البارلمبي إبراهيم البراهيم ذهبية مجموعة الأساطير وفضية مجموعة الأسطورة وفضية المجموع العام، واستطاع الرباع البارلمبي طارق بالغيث برونزية المجموع العام.// انتهى //00:12ت م0001