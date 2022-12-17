الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحقق لاعب إسكواش نادي الهلال عبدالعزيز أبو رقه لقب بطولة المملكة للمميزين للدرجة الأولى التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفتره من 15-16 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 لاعباً وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعبَ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، ونال محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء ناصر الحازمي لاعب نادي الهلال ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحلّ محمد المولد لاعب نادي الوحدة رابعاً وتسلّم هو الآخر الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.// انتهى //00:28ت م0002