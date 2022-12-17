نيويورك 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 281.76 نقطة إلى 0.85% ليغلق عند 32920.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.39 نقطة إلى 1.11% بواقع 3852.36 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 105.12 نقاط إلى 0.97% بواقع 10705.41 نقاط.// انتهى //00:51ت م0003