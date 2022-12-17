الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسـيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //04:48ت م0007