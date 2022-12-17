الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسـيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //04:48ت م0008