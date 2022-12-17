القدس 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك لقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع المسؤولين في الخارجية البريطانية في لندن لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على زيارة وزير الخارجيةالبريطاني خلال الفترة القادمة لرام الله.وتحدثت عن استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وإصابة العشرات خلال قمع مسيرات في نابلس وقلقيلية مناهضة للاستيطان.وسلطت الأضواء على عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية واعتقال العديد من الفلسطينيين .كما اهتمت صحف السبت بمشاركة فلسطين في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، المنعقد حالياً في مدينة مونتريال بكندا، تحت رئاسة جمهورية الصين الشعبية ، ويهدف الاجتماع إلى اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي يعتبر الاستراتيجية والخطة العالمية الجديدة، التي ستحدد ما يتعين على البلدان فعله بشكل فردي وجماعي، لصون التنوع البيولوجي، وحمايته واستعادته وإدارته بصورة مستدامة للسنوات الثماني المقبلة، ويشارك في هذا الحدث العالمي نحو 17 ألف مشارك من 196 دولة، و900 صحفي لتغطية مداولات المؤتمر.وأشارت الصحف لحالة عدم الاستقرار في أسواق الذهب العالمية حيث ارتفع سعر الذهب، الجمعة، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.// انتهى //06:58ت م0009