واشنطن 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر يوم أمس غرب ولاية تكساس بالولايات المتحدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع عند الساعة 5,35 مساء الجمعة على بعد 22 كيلومترا شمال غرب منطقة ميدلاند في ولاية تكساس وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات, مضيفةً أن هزة ارتدادية بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد ثلاث دقائق الهزة الأولى.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.// انتهى //07:30ت م0010