إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة باكستان "مجموعة الـ77 والصين" على أداء دوراً ريادياً لتعزيز اقتصادات البلدان النامية من خلال إحداث تغييرات ممنهجة.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد عزمه على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى استئصال هذه الظاهرة تماماً من باكستان.وأخبرت عن اتفاق باكستان وفرنسا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الأمنية والدفاعية.وفي الشأن الأمني تطرقت إلى نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال عنصر إرهابي مهم كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة إسلام آباد.ونشرت صحف إسلام آباد تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترس الدعم والتعاون الكامل مع باكستان في جهودها لإعادة التأهيل والإعمار والتعافي من الفيضانات المدمرة.وأوردت صحف السبت سيطرة الركود على أسواق الأسهم العالمية بسبب التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.// انتهى //07:49ت م0013