القاهرة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كل العقبات أمامهم.وعرجت على مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى استثمار ثقلها الاقتصادي لتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً.وأنبأت صحف السبت عن ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب - 2" الذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود بمصر.ونشرت ترحيب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان السلطات الماليزية أن ١٠ أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضى وقع أمس بالقرب من العاصمة كوالالمبور.// انتهى //09:15ت م0014