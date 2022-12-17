عام / زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب غرب ولاية تكساس الأمريكية
السبت 1444/5/23 هـ الموافق 2022/12/17 م واس
واشنطن 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واس
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مناطق إنتاج النفط في غرب ولاية تكساس الأمريكية ، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم ، إن الزلزال وقع عند الساعة (5:35 مساء بالتوقيت المحلي) على بعد 22 كم شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كم، مضيفةً أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت الزلزال.
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