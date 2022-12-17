الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم بمقر جامعة الفيصل بالرياض فعاليات "الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"، الذي نظمته جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.وقالت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمتها الافتتاحية : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ يولون اهتماماً كبيراً للعمل الإنساني والتنموي ، مؤكدة أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الإعاقة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات، كما يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ودمجهم في شتى مجالات الحياة.ونوهت أن الملتقى يسهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة.//انتهى//10:59ت م0017