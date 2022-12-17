الرياض 23 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:03ت م0019