الجزائر 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم كلمة الجزائر في القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن أمس، مشيرةً إلى تأكيد رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن انضمام الجزائر إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمنح أفريقيا أسباب التنمية، من خلال تبني عدة مشاريع تنفذها الجزائر حالياً في مجالات البنى التحتية، والمنشآت القاعدية للإسهام في تحقيق التنمية في القارة السمراء.وأخبرت عن الانتخابات النيابية في تونس، مشيرة إلى أن تسعة ملايين ناخب تونسي سيدلون اليوم بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في البرلمان الجديد.وتطرقت صحف الجزائر إلى تقديم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس، إحاطته الثالثة إلى مجلس الأمن الدولي لاطلاعه على الوضع في ليبيا، مخبرة عن أن باتيلي أبرز جهود إعادة العملية السياسية الليبية إلى مسارها الصحيح، والعراقيل التي تواجه مهمته.// انتهى //11:35ت م0021