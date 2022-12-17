الخرطوم 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب-2) أمس، الذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود بمصر.وأشارت إلى تمكن قوات مشتركة في احتواء أحداث عنف قبلي شهدتها بعض مناطق محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان غرب السودان مؤخراً.وركزت صحف السبت على إعلان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، أمس، تعيين التونسي رضوان نويصر خبيراً له بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، خلفاً لأداما ديانغ الذي استقال من منصبه في أكتوبر الماضي.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية بشأن سد النهضة وبما يصون مصالح جميع الأطراف.ونشرت صحف السودان ترحيب الفلسطينيين بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد صوتت لصالح القرار 168 دولة.// انتهى //11:38ت م0023