الكويت 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.ودعت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم- إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشددةً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب آيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //12:01ت م0025