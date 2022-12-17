تونس 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على هامش مشاركته في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا المنعقدة بواشنطن، أن بلاده ترفض الانحيازلتحالف ضدّ آخر وتنأى عن سياسة المحاور، وأن العولمة تدمر نفسها بنفسها وتونس لن تكون من ضحاياها، مشدّداً على أنّ المسائل التونسيّة تتصدّر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية.وسلطت الضوء على إدلاء الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في الانتخابات التشريعية في تونس التي بدأت اليوم لاختيار 161 نائباً جديداً بمجلس نواب الشعب من بين ألف و58 مترشحاً لهذه الاستحقاقات.وكتبت صحف السبت في الشان الليبي أنه كان من المنتظر الإعلان عن لجنة حوار جديدة قبل منتصف هذا الشهر، غير أن المستجدات الحاصلة والمتمثلة في إعلان رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين تراجع الأخير عن قرار استحداث المحكمة الدستورية حال دون ذلك.وتحدثت صحف تونس في مفترقات أخرى، عن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين كعضو دائم، وأن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع أفريقيا في جميع المجالات، إلى جانب إخبارها عن مقتل 16 شخصاً و 17 مفقوداً إثر انهيار أرضي بأحد المخيمات السياحية في ماليزيا خارج العاصمة كوالالمبور.// انتهى //12:19ت م0026