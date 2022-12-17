الرباط 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة التي قامت بها أمس للرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ومباحثاتها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، وتأكيدها على الإرادة المشتركة للبلدين في الانخراط في شراكة متفردة ونموذجية.وسلطت الضوء على أعمال الاجتماع 18 لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة " 5 + 5 دفاع "، الذي انعقد أمس بالرباط ، لمناقشة التهديدات والمخاطر التي تعرفها المنطقة، لا سيما الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالبشر، والهجرة السرية، والتغيرات المناخية.وأخبرت صحف السبت عن الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم بتونس، والمدعو للتصويت فيها نحو تسعة ملايين ناخب تونسي.وتابعت التطورات السياسية في البيرو، مشيرة الى أن المحكمة العليا أصدرت قرارا باحتجاز الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو الموقوف بعد محاولته حل البرلمان.وتوقفت الصحف المغربية عند استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة نظيره الكرواتي مساء اليوم، برسم مباراة الترتيب في كأس العالم بقطر.// انتهى //12:44ت م0027