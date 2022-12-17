عام /"الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان

السبت 1444/5/23 هـ الموافق 2022/12/17 م واس
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جيزان 23 جمادى الاولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ،والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
//انتهى//
13:03ت م
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