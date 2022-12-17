جيزان 23 جمادى الاولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ،والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعةوبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.//انتهى//13:03ت م0029