عام /"الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان
السبت 1444/5/23 هـ الموافق 2022/12/17 م واس
جيزان 23 جمادى الاولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ،والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
//انتهى//
13:03ت م
0029