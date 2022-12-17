جدة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسيختتم معرض جدة للكتاب 2022 يوم غدٍ السبت فعالياته بعد عشرة أيام قضاها سكّان مدينة جدة وزائروها تحت قبة "سوبر دوم" متنقلين بين فصول الثقافة والمعرفة، وبين مسارح المعرض للاستمتاع بفعالياته الثقافية، التي نُظمت ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض .ويشهد اليوم الأخير من المعرض إقامة سبع ندوات حوارية، وجلسة "حديث للكتاب"، وورشة عمل، تتناول مختلف المجالات الأدبية والمعرفية.فحَول سؤالٍ عن الموسيقى العربية المحلية هل هي الوصفة الصحيحة للوصول إلى العالمية؟ سيجيب عن هذا التساؤل كل من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز والموسيقار هشام نزيه، والمؤلف والمنتج ممدوح سيف، وعضو المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر الدكتور أحمد يوسف، في ندوةٍ بعنوان "الموسيقى والغناء في الوطن العربي: بين المحلية والعالمية" يديرها سلطان السعد القحطاني. أما الندوة الثانية بعنوان "الرحلة الفرنسية إلى جدة"، فيستضيف خلالها الدكتور معجب الزهراني مدير معهد العالم العربي في باريس، كل من الأكاديمي بجامعة السوربون والمؤرخ فيليب بيتريات، والباحث والمترجم لوك باربليسكيو، والباحث والدبلوماسي لويس بلان، ومدير عام صحيفة جازيت الفرنسية الباحث جان ميشيل، للحديث عن تاريخ الحضور الفرنسي في مدينة جدة.ويحل أبطال المسلسل الشهير (فايكنجز) كلايف ستاندن، ألكسندر لودفيج، وجوردن باتريك سميث، ضيوفاً في الندوة الثالثة التي يديرها براء عالم، ليستعرضوا صناعة المسلسل. فيما تتناول الندوة الرابعة دهاليز الفن المعاصر، ويتحدث كل من حمزة صيرفي، وعهد العامودي في ندوةٍ تديرها الدكتورة عفت فدعق بعنوان "رحلة إلى عالم الفن المعاصر. أما الندوة الحوارية الخامسة، فستأخذ الجمهور في رحلة إلى ذكريات الطفولة وعوالمها، يستذكرها القاص والكاتب صالح بوقري، ومدير قناة (سبيستون) فايز الصباغ، في لقاء يديره محمد آل جعيد.ويخصص معرض جدة للكتاب 2022، ندوة حوارية تدور حول الموضة في عالم السينما، والتي سيجتمع فيها السيناريست والممثل الأميركي مات وينستون، ومبدعة أزياء مسلسل (باد سيسترز) كميل بيندا، ومؤرخ أزياء الموضة في عالم السينما آنتوني هوكينز، في لقاء يديره المصمم محمد خجا. في الوقت الذي يناقش كتاب وإعلاميون في الندوة السابعة ماضي المجلات الثقافية العريق، وحاضرها الخافت، ومستقبلها المبهم، حيث يناقش الدكتور عبدالله أبا الخيل، الروائي والناشر العراقي صموئيل شمعون، ورئيس اتحاد كتاب مصر الناقد علاء عبدالهادي، ورئيس تحرير ناشيونال جيوغرافيك العربية السعد المنهالي.وينظم المعرض في يومه الأخير جلسة "حديث الكتاب" تستضيف المؤلف الدرامي والكاتب المصري الساخر عمر طاهر، في لقاء خاص يحاوره خلاله باسل الغامدي؛ ليكشف عن أسرار الكتابة الساخرة. في حين تقدم إيماء أبو حشة في ورشة عمل بعنوان "إدارة المهام وتصميم الأجندة الشخصية"، وصفتها لإدارة الوقت وتصميم الأجندة في عالمٍ يتسم بالسرعة ومزدحم بالفعاليات والمهام الحياتية.// انتهى //14:04ت م0031