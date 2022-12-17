جدة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسنظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس حفلها الـ 13 لتخريج 378 طالباً وطالبة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه؛ وذلك في وسط ممشى ساحة الاكتشاف الذي يمتد على طول الحرم الجامعي.وأشار رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان خلال كلمته بهذه المناسبة إلى الخريجين العشرة الذين تم تكريمهم مؤخرًا في حفل توزيع "جائزة صُنَّاع التغيير في كاوست 2022" التي تكرم خريجي الجامعة الذين لديهم إسهامات بارزة على الصعيد المحلي والوطني والدولي في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة للجامعة والمملكة؛ مختتماً كلمته بشكر خريجي هذا العام على جهودهم الملهمة، مشددًا بأهمية أن يحيطوا أنفسهم بالأشخاص المتميزين.من جانبها أكدت المتحدثة باسم خريجي دفعة "2022" خريجة درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الأرض؛ إيفجينيا فولكوفا على أن جامعة "كاوست" أسهمت في صقل مهارات الخريجين و التفاعل مع الآخرين والتعاون معهم، ومنحهم القدرة على النظر في مشاريعهم البحثية من زوايا مختلفة؛ مشيرة إلى أبحاثها التي تركز على نمذجة الخصائص الأساسية للغبار وتأثيره على الألواح الشمسية، وكيف أنها باتت مجالًا مهمًا للبحث في منطقة الشرق الأوسط .وقد جرى تقديم عرضٍ مصور لخريجي دفعة "2022" في "كاوست" قبل مراسم منح الدرجات الأكاديمية للخريجين؛ وانطلقت على إثرها مراسم تسليم الدرجات الأكاديمية للخريجين من قبل عمداء الأقسام الأكاديمية الثلاثة وهي: قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية، وقسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، وقسم العلوم والهندسة الفيزيائية.// انتهى //14:07ت م0032