القاهرة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 22.2 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 973.5 مليار جنيه، مقابل 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2.34%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 2.04%، مسجلاً 15141.55 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 4.97% ليصل إلى 2864.04 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الذي أضاف نحو 4.84% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 4214.35 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 19.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.851 مليون ورقة مُنَفّذة على 514 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //15:13ت م0036