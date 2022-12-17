نجران 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسينظم ميدان فروسية نجران الاثنين المقبل، حفل سباقة العاشر للموسم الحالي، على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.ويتكون السباق من أربعة أشواط، خصص الشوط الأول لخيل الإنتاج، "مفتوح الدرجات"، ومسافته 1400 متر، وخصص الشوط الثاني للأفراس "مفتوح"، ومسافته 1400 متر، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج 2019 "مفتوح"، ومسافته 1400متر، والشوط الرابع للخيل إنتاج 2020، "مفتوح"، ومسافته 1600 متر.كما خصص شوط إضافي على جائزة النادي التقديرية للخيل العربية "مفتوح"، ومسافته 1400 متر.// انتهى //15:14ت م0037