القاهرة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:45ت م0038