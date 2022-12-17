عمّان 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم حادث إطلاق النار الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وأسفرت عن مقتل جندي أيرلندي، وإصابة ثلاثة آخرين.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم، ضرورة ضمان أمن وسلامة البعثات المشاركة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حمايةً للدور المسند إليها من مجلس الأمن في تعزيز السلام والاستقرار، معربا عن خالص تعازيها لحكومة وشعب أيرلندا ، ولأسرة الجندي، متمنيتا الشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //15:56ت م0040